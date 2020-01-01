Шевченко назвал факторы, которые помогли выиграть Золотой мяч

Специалист выделил два фактора успеха.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о выигрыше Золотого мяча в 2004-м году в составе Милана.

“Я выиграл Золотой мяч-2004, это было большой радостью для меня. Это был идеальный год, ведь все шло хорошо не только в Милане, но и в сборной Украины.

Милан мне очень сильно помог, мы показывали сумасшедшую игру, были лучшей командой мира. Но также я успешно играл и за сборную Украины, и это также сильно помогло мне“, - приводит слова Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.

Ранее Шевченко рассказал, почему рискнул продолжить играть до 36 лет.