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Бернарду Силва: Однажды Роналду уйдет, и это будет грустный день

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Португалец лестно высказался о своем соотечественнике.
Криштиану Роналду и Бернарду Силва
Криштиану Роналду и Бернарду Силва
Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва оценил важность нападающего Криштиану Роналду для команды.

“Однажды Криштиану уйдет, это будет грустный день, мне даже не нужно объяснять почему. Он - игрок, которого невозможно заменить.

Но в сборной Португалии очень сильное поколение, у него есть все, чтобы хорошо выступать. Криштиану незаменим, но мы пойдем дальше“, - приводит слова Силвы Esporte Interativo.

Ранее бывший футболист сборной Португалии Нани назвал Роналду лучшим в мире.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, сборная Португалии по футболу
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