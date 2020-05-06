Бернарду Силва: Однажды Роналду уйдет, и это будет грустный день

Португалец лестно высказался о своем соотечественнике.

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва оценил важность нападающего Криштиану Роналду для команды.

“Однажды Криштиану уйдет, это будет грустный день, мне даже не нужно объяснять почему. Он - игрок, которого невозможно заменить.

Но в сборной Португалии очень сильное поколение, у него есть все, чтобы хорошо выступать. Криштиану незаменим, но мы пойдем дальше“, - приводит слова Силвы Esporte Interativo.

Ранее бывший футболист сборной Португалии Нани назвал Роналду лучшим в мире.