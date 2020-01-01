Ла Лига поздравила Бундеслигу со скорым возобновлением футбольного сезона
В Испании также планируют в ближайшее время возобновить кампанию-2019/20.
Пресс-служба Ла Лиги на страничке в Twitter поздравила немцев со скорым возобновлением сезона-2019/20.
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"Ла Лига хочет поздравить Бундеслигу с возобновлением соревнований во второй половины мая", - говорится в сообщении.
Напомним, власти Германии официально разрешили возобновить матчи Бундеслиги в мае.
По состоянию на 7 мая в Германии зафиксировано более 168 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 7 275 человек скончались, а 139 900 - выздоровели.
Отметим, что в Испании на данный момент клубы Ла Лиги получили разрешение возобновить тренировки.
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