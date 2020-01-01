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В Хорватии футбольный сезон возобновится 30 мая

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Хорватский футбол вернется с полуфинальных поединков Кубка страны.
В Хорватии возобновят футбольный сезон
В Хорватии возобновят футбольный сезон
hns-cff.hr

Исполнительный комитет Хорватской футбольной ассоциации сообщил о скором возобновлении футбольного сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает официальный сайт организации, футбол возобновится с Кубка страны - 30 и 31 мая будут проведены полуфинальные матчи. А чемпионат начнется 6 июня. Ожидается, что финал Кубка Хорватии проведут 1 августа.

Отмечается, что все поединки будут проходить без зрителей. При этом второй, третий и низшие дивизионы, а также юношеские чемпионаты в Хорватии доигрывать не будут.

Стоит сказать, что по состоянию на 7 мая в Хорватии зафиксировано 2 199 случаев заражения коронавирусом, из них 85 человек умерли, а 1 601 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что правительство Германии официально разрешило возобновить Бундеслигу в мае.

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Теги: футбол, Хорватия, коронавирус
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