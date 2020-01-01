Величайшие футболисты в мире за последние 25 лет. Часть 2

Продолжаем рассказывать о самых выдающихся футболистах за последние четверть века.

Мы представляем вам 25 лучших футболистов за последние 25 лет. В первом цикле данной темы мы рассказали об игроках, расположившихся с 25 по 16 места. В этой части мы рассмотрим футболистов, разместившихся с 15 по 6 позициях.

15. Уэйн Руни

Уэйн Руни Getty Images

Руни по праву можно назвать одним из самых выдающихся английских футболистов. Еще в школьные годы к нему проявляли интерес Ливерпуль и Эвертон, но он выбрал последних, где провел все юношеские годы. После двух лет в составе “ирисок“ на взрослом уровне, Руни переманил Манчестер Юнайтед, и именно там он стал настоящей звездой футбола.

В составе “красных дьяволов“ Руни выиграл 16 тофеев за 13 лет, среди которых 5 чемпионских титулов, а также по одной победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Уэйн отыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых забил 253 гола и до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.

14. Кака

Кака Getty Images

Невероятно быстрый Кака передвигался по полю с особой грацией и восхищал своим видением поля и футбольным интеллектом. А вспомнить только, что он творил со Стивеном Джеррардом в финале Лиги чемпионов сезона-2004/05… И пусть Милан тогда проиграл Ливерпулю в серии послематчевых пенальти, Кака в том матче был прекрасен.

Список достижений Кака прекрасен – чемпион мира 2002 года, чемпион Италии и Испании, обладатель Суперкубков Италии и Испании, победитель Лиги чемпионов…. И это далеко не полный список. Среди личных наград стоит отметить Золотой мяч, полученный в 2007 году.

13. Райан Гиггз

Райан Гиггз Getty Images

Валлиец ошеломляет своей ошеломляющей статистикой – Гиггз сыграл 963 матча за Манчестер Юнайтед, забивая в каждом сезоне АПЛ, начиная с 1992/93 и заканчивая 2012/13. Он завоевывает с “красными дьяволами“ 13 титулов чемпиона Англии, 4 Кубка Англии, 3 Кубка Лиги, 9 Суперкубков Англии, 2 победы в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА… В общей сложности Гиггз с манкунианцами выиграл 34 трофея, а также завоевал множество личных наград.

Гиггз проявлял себя как хитрый и быстроногий вингер, а также был вдумчивым и грамотным центральным полузащитником. Удивительный футболист, который является рекордсменом МЮ по количеству сыгранных матчей и в ближайшее время вряд ли кто-то его превзойдет.

12. Фабио Каннаваро

Фабио Каннаваро Getty Images

Нужно быть выдающимся игроком, чтобы стать обладателем Золотого мяча, если ты играешь на позиции защитника. До сих пор ни один защитник после Каннаваро не сумел выиграть этот трофей. Очень близок был Ван Дейк, но все же не смог…

Каннаваро действительно был особенным футболистом – он потрясающе читал игру, умел всегда быть в нужном месте в нужное время, был быстрым и техничным, всегда был впереди даже самого искусного противника. И все это помогло Фабио привести сборную Италии к победе на ЧМ-2006.

11. Ривалдо

Ривалдо Getty Images

Когда 1990-е подходили к своему завершению, форвард Барселоны, вероятно, был лучшим игроком в мире, и это признавали практически все специалисты в мире. Сильный и умелый бразилец объединил в себе грацию с инстинктом убийцы.

У его игры действительно было практически все, но, единственное, чего не было у Ривалдо – это хорошей правой ноги, но большую часть своей карьеры он в ней и не нуждался.

10. Роберто Баджо

Роберто Баджо Getty Images

Наверное, “Божественному Хвостику“ всегда будут припоминать промах с 11-метровой точки в финале ЧМ-1994, который помог Бразилии завоевать трофей. В какой-то степени это повлияло на Баджо, но, тем не менее, он остается одним из величайших игроков последних 25-ти лет.

Баджо был одним из самых технически одаренных атакующих полузащитников в истории. Его по праву можно назвать гроссмейстером по созданию игр для Ювентуса, Милана и Интера. Некоторые даже называли его гением и сравнивали с Диего Марадоной.

9. Паоло Мальдини

Паоло Мальдини Getty Images

Мальдини – особенный игрок. Он попал в академию Милана еще в 1978 году, а дебютировал за первую команду в 1985 году в возрасте 16 лет и 208 дней. И удивительнее всего то, что он провел за “красно-черных“ всю карьеру – долгих 24 года Паоло приносил пользу команде.

Защитник, который был феноменальным как слева, так и в центре, выиграл 7 «скудетто», 5 Лиг чемпионов и 5 Суперкубков УЕФА. Всего Мальдини провел 902 матча за Милан, что является рекордом клуба, и завоевал с «дьяволами» 26 трофеев.

Правда, на международном уровне он так и не добился ни одного золота. Его лучшие результаты со сборной Италии – второе место на чемпионате мира-1994 и Евро-2000. В 2002 году он завершил международную карьеру, и уже без него в 2004 году итальянцы были триумфаторами ЧМ.

8. Андрес Иньеста

Иньеста Getty Images

Иньеста получил прозвище “иллюзионист“, “волшебник“, и это полностью оправданно. Характер игры Андреса покорил не только Барселону, но и всю Испанию. Он – невероятно умен, и обладал уникальным видением – его идеальные длинные передачи и точные короткие пасы принесли немало пользы как каталонскому клубу, так и сборной Испании.

Иньеста выступал за Барселону с 2002 по 2018 год и за это время завоевал 32 трофея с клубом, из которых – 9 чемпионств Испании и 4 трофея Лиги чемпионов. Прощание с Иньестой на Камп Ноу было очень трогательным, ведь он действительно потрясающий футболист.

7. Хави

Хави Getty Images

Хави – один из тех игроков, который определяют эпоху формирования Барселоны последней четверти века. Он действительно доминировал на поле, был примером идеального полузащитника, который крайне редко терял мяч.

Он провел 505 матчей за “сине-гранатовых“, завоевал 8 титулов Ла Лиги и 4 раза выиграл Лигу чемпионов. В общей сложности с Барселоной Хави выиграл 25 трофеев. Кроме того, со сборной Испании он стал чемпионом мира в 2010 году и дважды – чемпионом Европы (2008 и 2012 годы).

6. Тьерри Анри

Тьерри Анри Getty Images

Когда в 1999 году Арсенал заплатил 11 миллионов фунтов стерлингов за молодого вингера Ювентуса, даже у самых преданных членов команды Венгера появились сомнения в оправданности данного трансфера. Наверное, даже сам Арсен не понимал, что тогда получил игрока, который станет одним из величайших игроков “канониров“ в истории.

Тьерри стал сенсацией для северного Лондона. Он поражал своей скоростью, умением, харизматичностью и настойчивостью. За Арсенал Анри отыграл 337 матчей и забил 228 голов, став самых результативным форвардом в истории клуба.

В составе лондонского клуба Анри выиграл 2 чемпионства, 3 Кубка и 2 Суперкубка Англии, а также был финалистом Лиги чемпионов и Лиги Европы (в то время – Кубка УЕФА). А после ухода из Арсенала в Барселону выиграл еще 7 трофеев с каталонцами за 3 года.

Продолжение следует...

По материалам FourFourTwo

Перевод и адаптация: СПОРТ bigmir)net