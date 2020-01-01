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ФИФА ожидает получить доказательства употребления допинга российскими футболистами

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WADA сообщило о новых нарушениях.
ФИФА
ФИФА
Getty Images

ФИФА в мае ждет доказательств употребления допинга российскими игроками. Об их наличии сообщило Всемирное антидопинговое агентство во время видеоконференции, утверждает AP.

Отмечается, что WADA расследует 298 дел в отношении российских спортсменов, но количество футболистов остается неизвестным.

Напомним, в декабре 2020 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

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Теги: футбол, допинг, WADA, ФИФА
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