ФИФА ожидает получить доказательства употребления допинга российскими футболистами

WADA сообщило о новых нарушениях.

ФИФА в мае ждет доказательств употребления допинга российскими игроками. Об их наличии сообщило Всемирное антидопинговое агентство во время видеоконференции, утверждает AP.

Отмечается, что WADA расследует 298 дел в отношении российских спортсменов, но количество футболистов остается неизвестным.

Напомним, в декабре 2020 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года.