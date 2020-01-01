Сидклей: В УПЛ нет такой конкуренции, как в чемпионате Бразилии

Футболист признался, что много времени уделил саморазвитию.

Полузащитник Динамо Сидклей, который на правах аренды выступает за Коринтианс, сравнил чемпионаты Украины и Бразилии.

“У меня не было много игровой практики в Динамо и это при том, что там есть матчи несколько раз в неделю. К тому же там нет такой конкуренции, как в чемпионате Бразилии. Но находясь без игровой практики в Украине, я много времени уделил саморазвитию.

На данный момент чувствую себя очень хорошо и готов помочь команде, чтобы радовать болельщиков. Моя самая большая мотивация - выигрывать титулы с командой“, - приводит слова бразильца SportBuzz.

Ранее сообщалось, что Динамо собирается обратиться в ФИФА из-за Сидклея.