Сидклей: В УПЛ нет такой конкуренции, как в чемпионате Бразилии
Футболист признался, что много времени уделил саморазвитию.
Полузащитник Динамо Сидклей, который на правах аренды выступает за Коринтианс, сравнил чемпионаты Украины и Бразилии.
“У меня не было много игровой практики в Динамо и это при том, что там есть матчи несколько раз в неделю. К тому же там нет такой конкуренции, как в чемпионате Бразилии. Но находясь без игровой практики в Украине, я много времени уделил саморазвитию.
На данный момент чувствую себя очень хорошо и готов помочь команде, чтобы радовать болельщиков. Моя самая большая мотивация - выигрывать титулы с командой“, - приводит слова бразильца SportBuzz.
Ранее сообщалось, что Динамо собирается обратиться в ФИФА из-за Сидклея.
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