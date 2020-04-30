Агуэро составил символическую сборную из аргентинцев, в которой нет Марадоны
Нападающий включил в состав 5 игроков.
Нападающий сборной Аргентины и Манчестер Сити Серхио Агуэро провел прямой эфир в Instagram с легендарным Тьерри Анри, об этом сообщает TyC Sports.
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Во время разговора французский специалист предложил Агуэро составить символическую сборную из пяти игроков среди аргентинских футболистов всех времен.
Вратарь: Херман Бургос
Защитник: Оскар Руджери
Нападающие: Лионель Месси, Карлос Тевес, Хуан Роман Рикельме
Отметим, что в составе не нашлось места Диего Марадоне.
Ранее Агуэро заявил, что считает себя одним из лучших нападающих мира.
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