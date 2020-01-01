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Тренер Аякса рассказал о судьбе Онаны в клубе

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У игрока есть соглашение с амстердамским клубом.
Андре Онана
Андре Онана
Getty Images

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился мнением о трансферных слухах о возможном уходе вратаря Андре Онаны.

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“Онана - ключевой игрок для нас. Безусловно, мы не хотим его терять. Но еще в прошлом году клуб заключил с Андре соглашение. Мы обсудили шаги, которые сделаем, когда появится правильный клуб с правильным предложением.

У меня есть информация о том, что к нему есть интерес, но, насколько известно руководству клуба, конкретных предложений пока не поступало“, - цитирует тен Хага Algemen Dagblad.

Ранее сообщалось, что Онана намерен покинуть.

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Теги: Эрик тен Хаг, Андре Онана, Аякс, футбол, Эредивизия
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