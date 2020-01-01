Тренер Аякса рассказал о судьбе Онаны в клубе
У игрока есть соглашение с амстердамским клубом.
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился мнением о трансферных слухах о возможном уходе вратаря Андре Онаны.
Читай также: Барселона готова отдать трех игроков ради вратаря Аякса
“Онана - ключевой игрок для нас. Безусловно, мы не хотим его терять. Но еще в прошлом году клуб заключил с Андре соглашение. Мы обсудили шаги, которые сделаем, когда появится правильный клуб с правильным предложением.
У меня есть информация о том, что к нему есть интерес, но, насколько известно руководству клуба, конкретных предложений пока не поступало“, - цитирует тен Хага Algemen Dagblad.
Ранее сообщалось, что Онана намерен покинуть.
Полная версия правил