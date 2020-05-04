Лидеры чемпионата Португалии возобновили тренировки

Команды готовятся к возобновлению сезона, которое запланировано на конец мая.

Два гранда португальского футбола - Порту и Бенфика, возобновили свои тренировки. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Читай также: Палкин сообщил дату, когда предположительно возобновится УПЛ

По информации источников, все игроки, а также персонал клубов, после приезда на базу прошли все необходимые медицинские процедуры, предусмотренные правилами безопасности. Для тренировки футболистов поделили на три небольшие группы.

Отметим, что на данный момент Порту возглавляет турнирную таблицу и опережает Бенфику на одно очко. До конца чемпионата осталось 10 туров, а возобновиться нынешний сезон может в конце мая.

Ранее сообщалось, что Спортинг приступил к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса.