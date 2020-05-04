Хави предположил, когда Месси повесит бутсы на гвоздь

По мнению экс- игрока Барселоны, Месси отыграет еще около пяти-семи лет.

Бывший полузащитник Барселоны Хави высказал свое мнение о том, когда форвард каталонцев Лионель Месси завершит профессиональную карьеру.

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"Месси проведет еще пять-семь лет на очень высоком уровне. Он следит за собой и уделяет время своей физической форме, так что я думаю, что он будет играть до 38-39 лет.

Не сомневаюсь, что мы увидим Лео в Катаре на чемпионате мира-2022", - приводит слова Хави Marca.

Отметим, что 24 июня 2020 года Месси исполнится 33 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси назвал имена будущих звезд футбола.