Массажист Фламенго, проработавший в клубе 40 лет, умер от коронавируса

Жоржиньо был частью команды, выигравшей при нем 31 трофей.

Массажист Фламенго Жоржиньо умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Как сообщает Globo Esporte, Жорже Луиш Домингом был самым возрастным сотрудником клуба. Ему было 68 лет, и последние 40 лет он работал с "красно-черными". За это время Фламенго выиграл 31 титул, в том числе - шесть чемпионатов Бразилии и два Копа Либертадорес.

Homenagem Flamengo ao massagista Jorginho, vítima do coronavírus. #gefla pic.twitter.com/6zjw0NOUYs — Fred Huber (@FredHuber) May 4, 2020

Также Жоржиньо был членом технического комитета сборной Бразилии на победном чемпионате мира 2002 года, когда "селесао" в пятый раз выиграли мундиаль.

Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист Ливерпуля и Манчестер Сити.