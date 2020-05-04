Массажист Фламенго, проработавший в клубе 40 лет, умер от коронавируса
Жоржиньо был частью команды, выигравшей при нем 31 трофей.
Массажист Фламенго Жоржиньо умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
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Как сообщает Globo Esporte, Жорже Луиш Домингом был самым возрастным сотрудником клуба. Ему было 68 лет, и последние 40 лет он работал с "красно-черными". За это время Фламенго выиграл 31 титул, в том числе - шесть чемпионатов Бразилии и два Копа Либертадорес.
Homenagem Flamengo ao massagista Jorginho, vítima do coronavírus. #gefla pic.twitter.com/6zjw0NOUYs— Fred Huber (@FredHuber) May 4, 2020
Также Жоржиньо был членом технического комитета сборной Бразилии на победном чемпионате мира 2002 года, когда "селесао" в пятый раз выиграли мундиаль.
Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист Ливерпуля и Манчестер Сити.
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