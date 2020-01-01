В Венгрии объявили дату возобновления сезона

Футбольная ассоциация Венгрии приняла решение о возобновлении сезона-2019/20.

В Венгрии в скором времени возобновится футбольный сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Венгрии, уже 23 мая будут проведены полуфиналы Кубка страны, а через неделю после этого состоится 26-й тур чемпионата страны.

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Отметим, что в чемпионате Ференцварош лидирует с отрывом в три очка от Фехервара. При этом команда Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова провела на две игры меньше.

По состоянию на 5 мая в Венгрии зафиксировано 3 035 случаев заражения коронавирусом, из них 351 человек скончались, а 630 - вылечились.

Ранее сообщалось, когда возобновится чемпионат Дании.