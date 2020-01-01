Кариус покинул Бешикташ

Футболист трогательно простился с болельщиками команды.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который на правах аренды выступал за Бешикташ, разорвал контракт с турецкой командой.

“Привет всем, сегодня я расторг контракт с Бешикташем. Обидно, что все так заканчивается, но вы должны знать - я использовал все методы, чтобы разрешить эту ситуацию. Я был очень терпеливым в течение нескольких месяцев и постоянно говорил с руководством. То же самое было и в прошлом году.

К сожалению, руководство клуба не пыталось решить проблему и даже отказалось от моей помощи.

Хочу, чтобы вы знали: я действительно наслаждался игрой за этот клуб. Бешикташ может гордиться своими страстными фанатами, всегда отлично поддерживающими команду. Вы всегда мне помогали, я буду помнить о вас только хорошее.

Также хочу поблагодарить одноклубников, тренерский штаб и сотрудников клуба. Вы приняли меня с распростертыми объятиями с первого дня. Спасибо вам большое! Бешикташ - чемпион“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Ранее немец пожаловался на то, что Бешикташ должен выплатить ему 1,6 миллиона евро, но согласился не обращаться в ФИФА.