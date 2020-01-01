Санчес может вернуться в Чили

Услугами футболиста интересуются на родине.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, который на правах аренды выступает за Интер, может продолжить карьеру на родине. Об этом сообщает Sports Mole.

Отмечается, что футболист может перебраться в Универсидад де Чили.

“Я разговаривал с Алексисом, он переживает за Универсидад. Он хочет завершить карьеру в этом клубе.

Наша экономическая ситуация не самая лучшая, и все будет зависеть от того насколько Санчес готов отказаться от части зарплаты, которую он получает в Интере“, - заявил президент клуба Луис Наваретте.

Ранее стало известно, при каком условии Санчес покинет МЮ.