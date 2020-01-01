Шахтер Вернидуба разгромил Ислочь

Победа позволила команде выйти на шестое место.

Солигорский Шахтер обыграл Ислочь в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси.

Дублем в поединке отметился Лисакович, а также по одному голу забили Подстрелов и Бодул.

Отметим, что в составе гостей вышел украинец Александр Папуш.

Шахтер Солигорск - Ислочь 4:0

Голы: Лисакович, 15, 78, Подстрелов, 62, Бодул, 85

Шахтер С: Гутор - Антич, Вукманич (Бурко, 83), Хадаркевич, Сачивко - Селява, Сьоке, Кендиш - Подстрелов, Иванович (Баланович, 46) - Лисакович (Бодул, 84).

Ислочь: Хаткевич - Карпович, Рыбак, Концевой, Цвейба, Стефен (Адегбола, 84) - Комаровский, Патоцкий (Краснов, 84) - Холодинский (Папуш, 46), Януш, Янсане

Предупреждения: Сьоке, Cелява, Вукманич - Януш, Концевой

Отметим, что эта победа позволила подопечным Верниудаб подняться на шестое место в таблице.