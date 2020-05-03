Роналду подарил маме роскошный автомобиль в честь Дня матери

Португалец ярко поздравил родного человека с праздником.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сделал своей матери шикарный подарок. В честь Дня матери, который в Португалии отмечают 3 мая, Долорес Айверу получила роскошный Мерседес.

“Спасибо моим детям за подарки, которые я получила. Счастливого Дня матери!“, - написала женщина на своей странице в Instagram.

Отметим, что кроме Криштиану, у Авейру есть еще трое детей - дочери Эльма, Катя и сын Уго.

Ранее Роналду рассказал о состоянии здоровья матери после инсульта.