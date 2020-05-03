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Роналду подарил маме роскошный автомобиль в честь Дня матери

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Португалец ярко поздравил родного человека с праздником.
Криштиану Роналду с мамой
Криштиану Роналду с мамой
instagram.com/cristiano/

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сделал своей матери шикарный подарок. В честь Дня матери, который в Португалии отмечают 3 мая, Долорес Айверу получила роскошный Мерседес.

“Спасибо моим детям за подарки, которые я получила. Счастливого Дня матери!“, - написала женщина на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ❤️🌷

Допис, поширений Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Отметим, что кроме Криштиану, у Авейру есть еще трое детей - дочери Эльма, Катя и сын Уго.

Ранее Роналду рассказал о состоянии здоровья матери после инсульта.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Долорес Авейру
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