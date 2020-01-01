Кумана госпитализировали из-за проблем с сердцем
Нидерландский специалист почувствовал себя плохо во время велопрогулки.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает De Telegraaf.
Отмечается, что специалист ехал на велосипеде и почувствовал себя плохо. Кумана забрала машина скорой помощи.
Отмечается, что в одной из клиник Амстердама 57-летнему нидерландцу провели катетеризацию сердца. Состояние Кумана оценивается как стабильное.
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