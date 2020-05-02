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Венгер: Месси останется в тени Марадоны, пока не выиграет чемпионат мира

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Французский специалист рассказал, чего не хватает капитану каталонцев.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер сравнил легендарных аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси.

“Марадона? У нем есть нечто волшебное. Он - художник, гений со своим собственным миром. Мы все хотели бы быть Марадоной, потому что он такой, какой есть. Месси - полная противоположность Диего по поведению. Он спокоен, замкнут, мало говорит. Странно, что даже сегодня за Аргентину выступает лучший футболист планеты, но им все еще не удалось выиграть чемпионат мира.

“Конечно, Лео выиграл больше на клубном уровне, но чтобы добиться абсолютного признания Марадоны, ему нужно выиграть чемпионат мира с Аргентиной. Думаю, сам Месси знает, что пока он этого не достигнет, он будет в тени Диего“, - приводит слова Венгера infobae.com.

Ранее Марадона рассказал, как учил Месси исполнять штрафные.

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Теги: футбол, Арсен Венгер, Лионель Месси, Марадона
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