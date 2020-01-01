Динамо-Брест одержало уверенную победу над аутсайдером чемпионата Беларуси

Гости не оставили шансов своему сопернику.

Сегодня, 3 мая, бобруйская Белшина принимала на своем поле брестское Динамо в матче седьмого тура чемпионата Беларуси. Матч завершился уверенной победой команды Сергея Ковальчука.

В стартовом составе своей команды вышли украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.

Белшина - Динамо-Брест - 0:3

Голы: Ясюкевич (12, автогол), Гордейчук (52), Лаптев (63)

Белшина: Харитонович, Грек, Кучинский, Ясюкевич, Одеоибо (Нивалдо, 56), Соланович, Глебко (Салимов, 60), Бордуков, Башилов, Маляров, Ковель (Барковский, 75)

Динамо-Брест: Павлюченко, Кики, Павловец (Е.Шевченко, 80), Веретило, Нойок, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 76).

Предупреждения: Веретило (6), Маляров (30) - Кисляк (30), Павловец (46)

На данный момент Динамо-Брест с 10 очками занимает седьмое место в чемпионате Беларуси.