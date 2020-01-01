Величайшие футболисты в мире за последние 25 лет. Часть 1

Последние 25 лет подарили нам немало невероятных футболистов, которые вдохновляли молодежь и были героями для миллионов людей по всему миру.

Футбол – спорт номер 1 в мире, и футболисты стремятся вписать свое имя в историю этого спорта. Мы представляем вам 25 лучших футболистов за последние 25 лет. В этой части будут представлены игроки с 25 по 16 места.

25. Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон Getty Images

Буффон – уникальный вратарь, возможно, лучший вратарь всех времен. Сейчас ему 42 года, и он по-прежнему выступает за топ-клубы. Он провел отличный сезон в ПСЖ и вернулся в родной Ювентус, с которым выиграл семь “скудетто“.

Еще в его активе пять Кубков Италии (один с Пармой, с которой он также выиграл Кубок УЕФА). Единственное, что никак не может выиграть Джиджи – это Лигу чемпионов, но он может похвастаться медалью чемпиона мира, которую выиграл со сборной Италии в 2006 году.

24. Серхио Рамос

Серхио Рамос Getty Images

Рамос – превосходнейший защитник, один из футболистов, благодаря которому сборная Испании была на коне в период с 2008 по 2012 годы. Несмотря на его часто жесткую игру, в Мадриде его любят и ценят.

С Реалом 34-летний футболист четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, дважды выиграл Кубок Испании, четыре раза был триумфатором Лиги чемпионов, трижды завоевывал Суперкубок УЕФА и четыре раза был победителем Клубного чемпионата мира.

23. Ромарио

Ромарио Getty Images

Ромарио – один из самых одаренных центральных нападающих, когда-либо игравших в футбол. Он начинал карьеру в бразильском Васко да Гама, и перебрался в нидерландский ПСВ, где забил невероятные 127 голов за 142 матча.

Это привело к его переезду в Барселону, но там продержался недолго и вернулся в Бразилию, где и провел большую часть своей карьеры. В 1994 году вместе со сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира. Начиная с 1995 года и до завершения карьеры в 2009 году, он завоевал 13 командных титулов и множество личных наград.

22. Пол Скоулз

Пол Скоулз Getty Images

Скоулз – настоящая легенда Манчестер Юнайтед. Пол под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграл 11 чемпионских титулов в АПЛ и дважды стал победителем Лиги чемпионов. И это только малая часть его командных трофеев.

При этом, существует мнение, что в сборной Пола недооценивали, отдавая предпочтение Стивену Джеррарду и Фрэнку Лэмпарду. Отметим, что в национальной команде Пол провел 66 матчей, забив 14 голов.

21. Рауль

Рауль Getty Images

Рауль не имел равных в Европе до появления Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В 2005 году Рауль был первым игроков, забившим 50 голов в Лиге чемпионов, и был лучшим бомбардиром турнира вплоть до 2014 года.

Большую часть карьеры он провел в мадридском Реале, с которым 6 раз становился чемпионом Испании, трижды был победителем ЛЧ, четыре раза завоевывал Суперкубок Испании и один раз – Суперкубок УЕФА.

20. Серхио Бускетс

Серхио Бускетс Getty Images

Бускетс – надежный полузащитник, хотя его имя не так часто попадает в газеты. Но это не мешает ему завоевывать огромное число трофеев – 3 Лиги чемпионов, 8 титулов чемпиона Испании, по 6 Кубков и Суперкубков страны, 3 Суперкубка УЕФА и еще трижды выиграл Клубный ЧМ.

Кроме того, со сборной Испании Бускетс в 2010 году стал чемпионом мира, а в 2012 – чемпионом Европы. Невозможно недооценивать вклад Бускетса в победы Барселоны и сборной Испании.

19. Лука Модрич

Лука Модрич Getty Images

“Дайте мяч Модричу“, - настаивал Гарри Реднапп, когда тренировал Тоттенхэм. Его владение мячом позволило Луке стать одним из лучших хавбеков мира, перебраться на Сантьяго Бернабеу, выиграть четыре Лиги чемпионов за пять лет, вывести сборную Хорватии в финал чемпионата мира в 2018 году.

Но самое неожиданное достижение Модрича – это то, что он выиграл Ballon d'Or, прервав 10-летнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И хотя после этого он провел не самый впечатляющий сезон в Реале, нельзя забывать о его вкладе в историю футбола.

18. Эрик Кантона

Эрик Кантона (с трофеем) Getty Images

Последним клубом Кантоны в карьере был Манчестер Юнайтед – там он выступал с 1992 по 1997 годы. Никто не смеет спорить с впечатляющим влиянием Эрика на “красных дьяволов“, который помог команде выиграть четыре чемпионских титулов.

Правда, пребывание Кантоны на Олд Траффорд не было безоблачным – так, в конце 1995 года Эрик ногой ударил соперника, который придерживал его за футболку. Ему показали красную, и уходя с поля он повелся на провокацию фаната, ударив того ногой в стиле кун-фу.

Это не помешало Эрику остаться в Англии и провести отличные последние годы своей карьеры. Спустя 20 лет Кантона признался, что не жалеет о своем поступке в тот день.

17. Габриэль Батистута

Габриэль Батистута Getty Images

27 октября 1999 года, стадион Уэмбли. Батистута смещает мяч вправо, затем наносит молниеносный удар в верхний угол с невозможного угла. Этот гол Лиги чемпионов для Фиорентины в ворота Арсенала олицетворял собой карьеру Батигола - в качестве бомбардира он был неудержим.

Ни один другой игрок в истории не сделал хет-трик на двух финалах чемпионата мира, и только Лионель Месси стал единственным в истории, который чаще Габриэля забивал за сборную Аргентины.

16. Луиш Фигу

Луиш Фигу Getty Images

После пяти успешных лет в Барселоне, которые принесли ему два титула Ла Лиги, два Кубка Испании и Кубок обладателей кубков, Фигу сделал очень неординарную вещь – перешел в стан заклятых врагов – мадридский Реал.

Это был сенсационный трансфер, который позволил Луишу стань успешным по обе стороны Эль Класико. А напоследок он добавил себе в актив трофеи в Италии.

Продолжение следует...

По материалам FourFourTwo

Перевод и адаптация: СПОРТ bigmir)net