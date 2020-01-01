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Ребров может возглавить топ-клуб Турции

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Украинский специалист может сменить команду.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Fotospor

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров может возглавить турецкий гранд, об этом сообщает Fotospor.

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Как утверждает источник, в услугах украинского специалиста заинтересован лично президент Фенербахче Али Коч. Функционер попросил сотрудников команды подготовить подробный отчет о работе наставника.

В отчете о работе Реброва написано: “Сергей прервал доминирование Луческу в Украине, два раза кряду приведя киевское Динамо к титулу чемпиона. Он запустил процесс, который заставил Мирчу принять предложение Зенита и уехать в Россию“, - говорится в отчете.

Ранее Ребров не исключил возможное возвращение в Динамо.

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Теги: Сергей Ребров, Ференцварош, Фенербахче, футбол
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