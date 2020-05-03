Тренер Зенита-2 - об Алиеве: Похоже, даже на конкурсе мудаков он занял бы второе место

Российский специалист жестко раскритиковал игрока.

Главный тренер Зенита-2 Владислав Радимов жестко раскритиковал бывшего футболиста киевского Динамо Александра Алиева за его высказывания о коронавирусе.

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Российский специалист прокомментировал фразу Алиева: “Скоро все закончится. Кому надо было, уже наворовали денег на этой теме“.

“А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус - фигня, и они не заболеют?

Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва“, - написал Радимов в Twitter.

А вам он тоже напоминает героя анекдота?Что после пандемии останутся только тупые,потому что умные знают,что коронавирус-фигня,и они не заболеют?Этот клоундей, похоже,даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак🤦 Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва 💪 pic.twitter.com/5VAvw601OI — Владислав Радимов (@radimov02) May 2, 2020

Ранее российский комментатор рассказал о расистской выходки Алиева в Динамо.