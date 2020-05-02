ФИФА может изменить календарный сезон мирового футбола

Футбольные турниры могут проводиться по системе "весна-осень".

Руководство ФИФА рассматривает возможность перехода футбольного календаря на систему “весна-осень“, об этом сообщает Tuttosport.

“В связи с пандемией коронавируса ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы. Вместо традиционной схемы “осень-весна“ мы можем принять годовую календарную систему, то есть “весна-осень“.

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Если обратить внимание на то, что чемпионат мира-2022 года состоится в Катаре в ноябре-декабре, возможно, нужно сделать это на постоянной основе. Мы имеем хороший пример - страны Северной Америки.

Там сезоны проходят в течение календарного года, и это не приносит никаких трудностей. Сомневаюсь, что это станет проблемой для Европы и других континентальных союзов“, - рассказал вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

Ранее сообщалось, что ФИФА хочет увеличить количество замен.