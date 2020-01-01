Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидеры второго дивизиона Нидерландов подали в суд из-за досрочного завершения сезона

Комментариев: 0
Суд будет проходить в упрощенном формате 8 мая.
Камбюр будет оспаривать решение завершить сезон в Нидерландах
Камбюр будет оспаривать решение завершить сезон в Нидерландах
Getty Images

Футбольные клубы Камбюр и Де Графсхап подали иски в суд из-за досрочного завершения сезона в Нидерландах.

Читай также: В Мексике досрочно завершили сезон из-за коронавируса

Эти команды занимали первое и второе места соответственно во втором дивизионе страны, и из-за данного решения не получили повышения в классе. По информации nu.nl, суд по этому делу пройдет в упрощенном формате в пятницу, 8 мая.

Одним из вариантов решения проблемы является расширение участников Эредивизи, однако Королевский футбольный союз Нидерландов ранее выступал против этой идеи.

Ранее сообщалось, что четыре нидерландских клуба намерены судиться из-за решения отменить чемпионат.

Поделись:
Теги: Нидерланды, футбол, суд, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь