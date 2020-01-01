Лидеры второго дивизиона Нидерландов подали в суд из-за досрочного завершения сезона

Суд будет проходить в упрощенном формате 8 мая.

Камбюр будет оспаривать решение завершить сезон в Нидерландах Getty Images

Футбольные клубы Камбюр и Де Графсхап подали иски в суд из-за досрочного завершения сезона в Нидерландах.

Читай также: В Мексике досрочно завершили сезон из-за коронавируса

Эти команды занимали первое и второе места соответственно во втором дивизионе страны, и из-за данного решения не получили повышения в классе. По информации nu.nl, суд по этому делу пройдет в упрощенном формате в пятницу, 8 мая.

Одним из вариантов решения проблемы является расширение участников Эредивизи, однако Королевский футбольный союз Нидерландов ранее выступал против этой идеи.

Ранее сообщалось, что четыре нидерландских клуба намерены судиться из-за решения отменить чемпионат.