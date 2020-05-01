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Лос-Анджелес Гэлакси оригинально призвал людей носить маски при помощи Бекхэма

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Руководство клуба использовало статую легендарного англичанина.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Руководство Лос-Анджелес Гэлакси придумало оригинальный способ призвать людей соблюдать меры безопасности во время пандемии коронавируса и носить маски.

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Так, калифорнийская команда воспользовалась памятником легенды клуба и мирового футбола Дэвида Бекхэма, который установлено около домашней арены клуба из МЛС. На эту статую надели защитную маску.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Well done, @davidbeckham 😷👌 #LAProtects

Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy)

Стоит сказать, что сегодня, 2 мая, Дэвид Бекхэм празднует свой 45-й день рождения.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм пришел в гости к фанату Ливерпуля, который борется с раком.

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Теги: Дэвид Бекхэм, футбол, Лос-Анджелес Гэлакси
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