Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Аякса, который интересует Барселону, хочет покинуть амстердамский клуб

Комментариев: 0
Андре Онана готов сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Андре Онана
Андре Онана
Getty Images

Голкипер Аякса Андре Онана заявил, что готов уйти из амстердамского клуба в летнее трансферное окно.

Читай также: Стало известно, за сколько Аякс готов продать Онану

"Не поймите неправильно, я доволен своим пребыванием в Аяксе и я действительно благодарен клубу. У меня было пять замечательных лет в Амстердаме, но пришло время двигаться вперед. Я не знаю, что именно случится, но мои планы - ясны.

Трансфер в Барселону? У меня хорошие отношения с президентом и тренерами, Барселона - мой дом. Если придется вернуться, то я вернусь. Но в данный момент мы далеки от этого. Сейчас я - вратарь Аякса, но посмотрим, что произойдет в конце сезона", - сказал Онана в эфире Canal +.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать трех игроков ради вратаря Аякса..

Поделись:
Теги: Андре Онана, Аякс, Барселона, трансфер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь