Голкипер Аякса, который интересует Барселону, хочет покинуть амстердамский клуб

Андре Онана готов сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Голкипер Аякса Андре Онана заявил, что готов уйти из амстердамского клуба в летнее трансферное окно.

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"Не поймите неправильно, я доволен своим пребыванием в Аяксе и я действительно благодарен клубу. У меня было пять замечательных лет в Амстердаме, но пришло время двигаться вперед. Я не знаю, что именно случится, но мои планы - ясны.

Трансфер в Барселону? У меня хорошие отношения с президентом и тренерами, Барселона - мой дом. Если придется вернуться, то я вернусь. Но в данный момент мы далеки от этого. Сейчас я - вратарь Аякса, но посмотрим, что произойдет в конце сезона", - сказал Онана в эфире Canal +.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать трех игроков ради вратаря Аякса..