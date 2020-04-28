ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей

Главный медик организации против возобновления чемпионатов.

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге поделился мнением по поводу возможного возобновления сезона на фон пандемии коронавируса.

“Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Футбол сейчас не самая важная вещь и я буду очень рад, если мы вернемся к нему в конце августа с началом нового сезона, а до этого момента ничего не будем возобновлять“, - заявил специалист.

Кроме этого, Д’Хоге считает, что футболисты должны прекратить плеваться на поле во время матчей, ведь это простой способ заразиться коронавирусом.

“Это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле - это простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты обязаны стараться не делать этого. Может быть, хорошей идеей будет введение желтых карточек за подобное. Мы должны быть осторожны, когда сезон возобновится. Я настроен не пессимистично, но скептически“, - приводит слова Д'Хоге The Telegraph.

Ранее УЕФА обязал национальные лиги предоставить планы возобновления сезона.