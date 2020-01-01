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УЕФА обязал национальные лиги предоставить планы возобновления сезона

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Ассоциация должны выполнить требования до 25 мая.
УЕФА
УЕФА
UEFA.com

УЕФА обязал европейские лиги предоставить планы по возобновлению сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, до 25 мая, об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, организация разослала информацию всем 55 ассоциациям.

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“Национальные ассоциации и/или лиги должны быть в состоянии сообщить УЕФА к 25 мая 2020 года о запланированном перезапуске своих внутренних соревнований, включая дату перезапуска и соответствующий формат“, - сообщается в заявление.

Помимо этого, УЕФА попросил лиги, которые завершили досрочно чемпионаты, объяснить обстоятельства, которые оправдывают преждевременное прекращение турниров.

Следующая видеоконференция исполнительного комитета союза с лигами пройдет 27 мая. Во время разговора будет затронут вопрос возможности завершения чемпионатов в августе.

Кроме того, было принято решение, что ассоциации могут отменить свой сезон, только если правительства стран не допустят проведения спортивных мероприятий или будут “непреодолимые экономические проблемы“.

Ранее сообщалось, что УАФ получит более четырех миллионов евро от УЕФА.

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Теги: УЕФА, футбол
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