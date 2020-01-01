Зозуля приобрел защитные маски и тесты на коронавирус для украинской армии

Футболист помог ВСУ.

Футболист Альбасете Роман Зозуля помог украинской армии во время пандемии коронавируса.

Спортсмен передал вооруженным силам Украины защитные маски и тесты на коронавирус.

“Тесты на короновирус и защитные маски уже завтра будут доставлены, в наши подшефные подразделения ЗСУ“, - написал Зозуля в Facebook.

Ранее Роман приобрел оборудование для больницы Альбасете.

Отметим, что Зозуля трогательно высказался о коронавирусе.