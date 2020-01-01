Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Аргентине официально утвердили решение о досрочном завершении сезона

Комментариев: 0
На протяжении следующих двух лет никто не будет вылетать из высшего дивизиона.
В Аргентине официально завершили сезон
В Аргентине официально завершили сезон
Getty Images

Федерация футбола Аргентины (AFA) приняла официальное решение о завершении сезона-2019/20 в Суперлиге.

Читай также: Фарерские острова возобновят чемпионат по футболу 9 мая

Как сообщает сайт AFA, на протяжении следующих двух лет никто не будет вылетать из высшего дивизиона, при этом клубы из низших дивизионов смогут повыситься в классе.

При этом на данный момент неизвестно, когда начнется новый сезон. Президент федерации Клаудио Тапиа заявил, что новая кампания начнется только после того, как ситуация станет безопасной.

Напомним, что чемпионом Аргентины стала Бока Хуниорс, завоевавшая титул еще 7 марта.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах досрочно завершили чемпионат. Позже подобное решение приняли в Мексике.

Поделись:
Теги: чемпионат Аргентины по футболу, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь