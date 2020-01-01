В Аргентине официально утвердили решение о досрочном завершении сезона

На протяжении следующих двух лет никто не будет вылетать из высшего дивизиона.

Федерация футбола Аргентины (AFA) приняла официальное решение о завершении сезона-2019/20 в Суперлиге.

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Как сообщает сайт AFA, на протяжении следующих двух лет никто не будет вылетать из высшего дивизиона, при этом клубы из низших дивизионов смогут повыситься в классе.

При этом на данный момент неизвестно, когда начнется новый сезон. Президент федерации Клаудио Тапиа заявил, что новая кампания начнется только после того, как ситуация станет безопасной.

Напомним, что чемпионом Аргентины стала Бока Хуниорс, завоевавшая титул еще 7 марта.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах досрочно завершили чемпионат. Позже подобное решение приняли в Мексике.