Фарерские острова возобновят чемпионат по футболу 9 мая

В скором времени в мире будет на один активный футбольный чемпионат больше.

Чемпионат Фарерских островов по футболу, который должен был начаться еще 8 марта, стартует уже на следующей неделе.

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Как сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Фарерских островов, турнир начнется 9 мая. Кроме того, стартуют и другие турниры - 16 мая начнется первая лига (второй дивизион) фарерского футбола, а 24 мая - женский чемпионат.

Финальный 27 тур чемпионата планируют провести в начале ноября. После этого 21 и 28 ноября должны пройти полуфиналы национального кубка, а финал - 5 декабря.

Таким образом, Фарерские острова станут пятыми в мире, где проводятся матчи. На данный момент турниры проводят в Беларуси, Таджикистане, Бурунди и Никарагуа.

Ранее сообщалось, что в трех странах досрочно завершили чемпионаты - в Нидерландах, Аргентине и Мексике.