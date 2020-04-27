Главный медик ФИФА предлагает наказывать футболистов желтыми карточками за плевки

В футболе может появиться новое правило.

Глава медицинского отдела ФИФА Мишель Д'Хью считает, что футболистам нужно обратить внимание на некоторые свои привычки во время матчей, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

Так, по мнению специалиста, необходимо запретить игрокам плеваться. Ученые утверждают, что слюна может оставаться на газоне долгое время, что способствует распространению COVID-19.

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"Плеваться - общепринятая практика в футболе, но это не очень гигиенично. Думаю, что когда возобновиться футбол, нужно избегать подобной привычки. Правда, не знаю, получится ли. Возможно, следует наказывать желтыми карточками за плевки", - цитирует Д'Хью The Telegraph.

Отметим, что только четыре чемпионата в мире не остановлены из-за коронавируса - в Беларуси, Таджикистане, Бурунди и Никарагуа.

Стоит сказать, что на данный момент в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 211 170 человек скончались, а 894 337 - вылечились.

Ранее сообщалось, что ФИФА хочет увеличить количество замен.