Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за пандемии коронавируса

Клубы не будут покидать элитный дивизион.

Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа объявил о досрочном завершении сезона из-за вспышки COVID-19.

“Мы решили досрочно завершить сезон. Игроки вернутся на поле, как только органы здравоохранения разрешат это. Когда здоровье каждого члена футбольной семьи будет вне опасности, мы снова сыграем.

Но здоровье - наш главный приоритет“, - цитирует функционера Тапиа El Universo.

Отмечается, что протяжении двух сезонов команды не будут покидать элитный дивизион. При этом повышение в классе сохранится, поэтому в сезоне-2021/2022 в элитном дивизионе будет 28 клубов вместо 24.

Напомним, ранее досрочно завершили чемпионат Мексики.