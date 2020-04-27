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Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за пандемии коронавируса

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Клубы не будут покидать элитный дивизион.
Чемпионат Аргентины
Чемпионат Аргентины
Getty Images

Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа объявил о досрочном завершении сезона из-за вспышки COVID-19.

“Мы решили досрочно завершить сезон. Игроки вернутся на поле, как только органы здравоохранения разрешат это. Когда здоровье каждого члена футбольной семьи будет вне опасности, мы снова сыграем.

Но здоровье - наш главный приоритет“, - цитирует функционера Тапиа El Universo.

Отмечается, что протяжении двух сезонов команды не будут покидать элитный дивизион. При этом повышение в классе сохранится, поэтому в сезоне-2021/2022 в элитном дивизионе будет 28 клубов вместо 24.

Напомним, ранее досрочно завершили чемпионат Мексики.

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Теги: футбол, коронавирус, чемпионат Аргентины
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