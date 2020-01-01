Милевский: Хачериди надо что-то в себе менять

Футболист раскритиковал своего партнера по команде.

Нападающий Динамо-Брест прокомментировал поведение своего одноклубника Евгений Хачериди, который получил длительную дисквалификацию.

Напомним, украинец заработал удаление и пытался ударить судью в матче пятого тура чемпионата Беларуси против Витебска (0:1).

“Не хочу много говорить о Хачериди. Ему надо что-то в себе менять. Ладно бы мы одну игру проиграли. Но следующую он пропускает из-за дисквалификации, и мы проигрываем 0:2 Шахтеру.

Нужно не о себе думать, а про коллектив. Понятно, что его провоцировали, но...“, - заявил футболист на своем YouTube-канале.

Ранее Евгений Хачериди высказался о своем удалении.