Тадич: Аякс должен был стать чемпионом

Капитан амстердамцев считает, что у его команды отобрали титул.

Капитан Аякса Душан Тадич прокомментировал досрочное завершение чемпионата Нидерландов без определения победителя.

“Первое место - это первое место. Даже в таких условиях нужно определить чемпиона. Правила все хорошо знали: при равенстве очков мы учитываем разницу, а не личные встречи. Если бы в правилах на первом месте были личные матчи, то АЗ должны были объявить чемпионом.

“Так что для меня все просто - Аякс должен был стать чемпионом. У нас отобрали титул“, - цитирует футболиста пресс-служба амстердамского клуба.

Ранее сообщалось, что четыре нидерландских клуба намерены судиться за решение отменить чемпионат.