Моуринью: Роналдо талантливее Криштиану и Месси

Португальский специалист отметил, что на карьеру бразильца повлияли травмы.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал самого талантливого футболиста.

“Роналдо - феномен. Криштиану Роналду и Лионель Месси сделали более успешную карьеру, они были на топ-уровне в течение последних 15 лет. Но если мы говорим о таланте и способностях, то бразильца Роналдо никто не сможет превзойти.

Когда я работал в Барселоне с Робсоном, то осознал, что он был лучшим футболистом, которого я когда-либо видел. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был невероятным“, - цитирует португальского специалиста Marca.

Ранее Моуринью составил символическую сборную из бывших игроков.