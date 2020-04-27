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Моуринью: Роналдо талантливее Криштиану и Месси

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Португальский специалист отметил, что на карьеру бразильца повлияли травмы.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал самого талантливого футболиста.

“Роналдо - феномен. Криштиану Роналду и Лионель Месси сделали более успешную карьеру, они были на топ-уровне в течение последних 15 лет. Но если мы говорим о таланте и способностях, то бразильца Роналдо никто не сможет превзойти.

Когда я работал в Барселоне с Робсоном, то осознал, что он был лучшим футболистом, которого я когда-либо видел. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был невероятным“, - цитирует португальского специалиста Marca.

Ранее Моуринью составил символическую сборную из бывших игроков.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Роналдо, Криштиану Роналду
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