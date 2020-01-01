ФИФА хочет увеличить количество замен

Пандемия коронавируса может внести свои коррективы в правила.

В случае возобновления текущего сезона ФИФА планирует разрешить командам проводить по пять замен в одном матче. Об этом сообщает BBC Sport.

Отмечается, что из-за вспышки COVID-19 нынешняя кампания будет доиграна в максимально сжатые сроки, а подобное решение поможет избежать лишних нагрузок и травм футболистов.

Такое изменение может действовать до конца сезона-2020/2021, включая чемпионат Европы и Копа Америка.

Предложение Международной федерации футбола должен рассмотреть Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Ранее сообщалось, что УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов на преодоление кризиса, вызванного коронавирусом.