ФИФА хочет увеличить количество замен
Пандемия коронавируса может внести свои коррективы в правила.
В случае возобновления текущего сезона ФИФА планирует разрешить командам проводить по пять замен в одном матче. Об этом сообщает BBC Sport.
Отмечается, что из-за вспышки COVID-19 нынешняя кампания будет доиграна в максимально сжатые сроки, а подобное решение поможет избежать лишних нагрузок и травм футболистов.
Такое изменение может действовать до конца сезона-2020/2021, включая чемпионат Европы и Копа Америка.
Предложение Международной федерации футбола должен рассмотреть Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
Ранее сообщалось, что УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов на преодоление кризиса, вызванного коронавирусом.
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