Роналдиньо впервые высказался после ареста в Парагвае
Бразилец рассказал о поддельных документах.
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал о своем аресте в Парагвае.
“То, что документы оказались фальшивыми, для нас с братом стало полным сюрпризом. С первых дней мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться. С самого начала мы сообщаем и предоставляем все данные, которые требуют правоохранительные органы.
Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию.
Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом“, - приводит слова Роналдиньо ABC Color.
Напомним, что Роналдиньо выпустили из тюрьмы, посадив под домашний арест в пятизвездочном отеле.
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