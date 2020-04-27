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Роналдиньо впервые высказался после ареста в Парагвае

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Бразилец рассказал о поддельных документах.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал о своем аресте в Парагвае.

“То, что документы оказались фальшивыми, для нас с братом стало полным сюрпризом. С первых дней мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться. С самого начала мы сообщаем и предоставляем все данные, которые требуют правоохранительные органы.

Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию.

Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом“, - приводит слова Роналдиньо ABC Color.

Напомним, что Роналдиньо выпустили из тюрьмы, посадив под домашний арест в пятизвездочном отеле.

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Теги: Роналдиньо, вне игры, тюрьма, домашний арест
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