В Мексике досрочно завершили сезон из-за коронавируса

Решение о досрочном окончании чемпионата было принято единогласно.

Пандемия коронавируса продолжает наносить удар по мировому спорту. Из-за сложившейся ситуации было принято решение досрочно завершить чемпионат Мексика.

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Как сообщает официальный сайт турнира, данное решение было принято на заседании Федерации футбола Мексики. Представители всех лиг страны единогласно проголосовали за окончание сезона-2019/20.

Также было принято решение о том, чтобы приостановить вылет и повышение команд в первой и второй лигах на шесть сезонов.

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Отмечается, что федерация выделит порядка 2,3 миллионов евро на поддержку 12 клубов второго дивизиона. Эта сумма будет разделена между клубами в равных частях.

Стоит сказать, что по состоянию на 26 апреля в Мексике зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 1 305 человек скончались, а 7 1749 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах досрочно завершили сезон, отменив его результатв. Четыре клуба намерены оспорить это решение в суде.