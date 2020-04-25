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Защитник Аякса: В этом сезоне чемпионы - врачи

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Николас Тальяфико расстроен тем, что его команду не признали чемпионом.
Николас Тальяфико
Николас Тальяфико
Getty Images

Защитник Аякса Николас Тальяфико прокомментировал досрочное завершения чемпионата Нидерландов без определения победителя.

“Жаль, что мы не сможем добиться нашей цели - завоевания титула, но есть более важные вещи, чем футбол.

Гордимся тем, что смогли подняться на вершину турнирной таблицы. В этом сезоне врачи - чемпионы, которые заслуживают всех наших аплодисментов“, - написал футболист на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что четыре клуба намерены судиться за решение отменить чемпионат.

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Теги: футбол, Аякс, чемпионат Нидерландов, Николас Тальяфико, Эредивизи
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