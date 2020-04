Защитник Аякса: В этом сезоне чемпионы - врачи

Защитник Аякса Николас Тальяфико прокомментировал досрочное завершения чемпионата Нидерландов без определения победителя.

“Жаль, что мы не сможем добиться нашей цели - завоевания титула, но есть более важные вещи, чем футбол.

Гордимся тем, что смогли подняться на вершину турнирной таблицы. В этом сезоне врачи - чемпионы, которые заслуживают всех наших аплодисментов“, - написал футболист на своей странице в Twitter.

A shame we can't complete our target of winning the title, but there are more important things than football.



Proud to have been a part of taking @AFCAjax to the top of the table. This season, these are the champions who deserve all our applause. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/J5IDWd4XUG