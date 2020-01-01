Чемпионат Таджикистана приостановили
Федерация футбола Таджикистана объявила о приостановке всех футбольных турниров в стране из-за вспышки коронавируса.
“ФФТ полностью поддерживает решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса Covid-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения.
В связи с этим, Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами и региональными федерациями по футболу“.
“Воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены“, - сказано на официальном сайте ФФТ.
Таким образом, чемпионат Таджикистана приостановили как минимум до 10 мая.
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