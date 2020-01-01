Динамо-Брест - Шахтер Солигорск 0:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Беларуси
Команда Юрия Вернидуба сумела одержать победу.
Солигорский Шахтер обыграл Динамо-Брест в рамках шестого тура чемпионата Беларуси. Среди подопечных Вернидуба отметился Виталий Лисакович, еще один автогол на счету Максима Витуса.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо-Брест - Шахтер:
Динамо Брест - Шахтер Солигорск 0:2
Голы: Витус, 26 (автогол), Лисакович, 67
Динамо-Брест: Павлюченко, Витус (Быков, 68), Веретило, Павловец, Милевский, Гордейчук (Кривец, 73), Кисляк, Нойок, Савицкий (Шевченко, 85), Юзепчук, Лаптев
Шахтер Солигорск: Гутор, Сачивко, Хадаркевич, Антич, Кендыш (Сотников, 85), Баланович, Селява, Сзоке, Иванович, Вукманич, Лисакович (Бодул, 77)
Предупреждения: Юзепчук, Нойок, Антич, Хадаркевич, Сачивко, Сзоке, Селява.
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