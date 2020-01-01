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Тадич: Аякс несправедливо лишили титула

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Полузащитник амстердамской команды считает, что нельзя так просто отбросить все усилия команды.
Душан Тадич
Душан Тадич
Getty Images

Капитан Аякса Душан Тадич прокомментировал досрочное завершение чемпионата Нидерландов без определения победителя.

“Мне кажется, что это несправедливо. Мы лидировали в чемпионате на момент остановки, значит, должны были получить титул.

Я понимаю, что коронавирус сейчас важнее, чем футбол, но нельзя же просто так взять, и отбросить все те усилия, которые прилагала команда? Я разочарован“, - цитирует футболиста Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что четыре нидерландских клуба намерены судиться за решение отменить чемпионат.

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Теги: футбол, Душан Тадич, Аякс, чемпионат Нидерландов, Эредивизи
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