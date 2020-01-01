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Команда Вернидуба обыграла Динамо-Брест в чемпионате Беларуси

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Подопечные украинского специалиста добыли уверенную победу.
Шахтер Солигорск обыграл Динамо-Брест
Шахтер Солигорск обыграл Динамо-Брест
ФК Шахтер Солигорск

Динамо-Брест уступил солигорскому Шахтеру в рамках шестого тура чемпионата Беларуси. Подопечные Юрия Вернидуба одержали победу усилиями Виталия Лисаковича и автогола, которым отметился Максим Витус.

Отметим, что полный матч в составе хозяев отыграли украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.

Динамо Брест - Шахтер Солигорск 0:2
Голы: Витус, 26 (автогол), Лисакович, 67

Динамо-Брест: Павлюченко, Витус (Быков, 68), Веретило, Павловец, Милевский, Гордейчук (Кривец, 73), Кисляк, Нойок, Савицкий (Шевченко, 85), Юзепчук, Лаптев

Шахтер Солигорск: Гутор, Сачивко, Хадаркевич, Антич, Кендыш (Сотников, 85), Баланович, Селява, Сзоке, Иванович, Вукманич, Лисакович (Бодул, 77)

Предупреждения: Юзепчук, Нойок, Антич, Хадаркевич, Сачивко, Сзоке, Селява.

Напомним, Евгений Хачериди пропускал поединок из-за дисквалификации.

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Теги: футбол, чемпионат Беларуси, Шахтер Солигорск, Динамо-Брест
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