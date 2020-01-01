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Стало известно, когда возобновится чемпионат Польши

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Футболисты вернуться на поле в мае.
Чемпионат Польши
Чемпионат Польши
legia.com

Игроки польской Экстраклясы возобновят тренировки в начале мая, а первые матчи после остановки сезона из-за пандемии коронавируса могут провести уже в конце месяца.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта страны Данутой Дмовской провели пресс-конференцию, в рамках которой объявили план возвращения после карантина, сообщается на официальном сайте Экстраклясы.

Отмечается, что сценарий может измениться, если в Польше будет новая вспышка пандемии COVID-19.

3-4 мая - тесты всех игроков и сотрудников клубов;

4 мая - начало тренировок в группах по несколько человек;

10 мая - командные тренировки;

27-28 мая - тесты всех игроков, сотрудников и судей;

29-31 мая - проведение матчей 27 тура чемпионата (без зрителей);

18-19 июля - завершение чемпионата.

На данный момент в турнирной таблице Экстраклясы с 51 пунктом в активе лидирует Легия.

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Теги: футбол, чемпионат Польши по футболу
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