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Ван дер Сар: Жаль, что Аякс не признали победителем чемпионата

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Генеральный директор амстердамской команды отметил, что сейчас есть более важные проблемы, чем футбол.
Эдвин ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
Getty Images

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар прокомментировал досрочное завершение чемпионата Нидерландов без определения победителя.

“Футболисты хотят стать чемпионами на футбольном поле. Мы лидировали в турнирной таблице на протяжении всего сезона, поэтому жаль, что не будет чемпиона. Но, учитывая обстоятельства, это решение вполне логичное.

На данный момент есть более важные проблемы, чем футбол, но у игроков всегда есть стремление и амбиции выиграть чемпионат“, - отметил ван дер Сан в интервью YouTube-каналу Аякса.

Ранее сообщалось, что четыре нидерландских клуба намерены судиться за решение отменить чемпионат.

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Теги: футбол, Аякс, чемпионат Нидерландов, Эредивизи, Эдвин ван дер Сар
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