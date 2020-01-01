Экс-футболист Бразилии: Неймар - не лидер

Бразилец не хочет слышать правду в свой адрес.

Футболист Лиона Рафаэль да Сильва поделился мнением о будущем Неймара в сборной Бразилии.

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“Конечно, сборной Бразилии Неймар необходим, но при этом он обязан улучшать себя за пределами поля. Для футболиста это очень важно. Неймару необходимо стать лучше, чтобы потом на поле делать все возможное. Если у него это получится, то у сборной Бразилии будет хороший шанс на победу на чемпионате мира.

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Если честно, то Неймар - не лидер. Если он сосредоточен и сконцентрирован, то может быть лучшим футболистом мира. Для каждого игрока футбол должен быть приоритетом, но вокруг Неймара столько всего... Он может думать, что ему не нужно делать какие-то вещи, чтобы хорошо играть. А на самом деле нужно.

Я помню свои выступления с ним за Бразилию и знаю, что Неймар не сильно прислушивается к тем словам, что ему говорят. Люди иногда не хотят слушать правду, они хотят слышать о себе только хорошее, а в жизни ведь так не бывает“, - приводит слова Рафаэля ESPN.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен удержать Неймара огромной зарплатой.