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Четыре нидерландских клуба намерены судиться за решение отменить чемпионат

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Команды выступили против досрочного завершения сезона.
Эредивизия
Эредивизия
eredivisie.nl

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) накануне принял решение досрочно завершить текущий сезон Эредивизии из-за пандемии коронавируса, однако данное постановление вызвало протесты клубов.

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По информации De Telegraaf, четыре команды на данный момент не согласны с решением и намерены судиться с организацией.

АЗ, который формально занял вторую строчку по итогам сезона, недовольно тем, что Аякс отправится сразу в групповой турнир Лиги чемпионов, хотя у команд одинаковое количество очков после 25 сыгранных матчей - 56 пунктов. Амстердамский клуб занял первую позицию по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Утрехт не сможет принять участие в Лиге Европы, хотя проигрывал Виллему II, который получил путевку в еврокубки, три очка и имел матч в запасе в национальном чемпионате, при этом имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, Утрехт вышел в финал Кубка Нидерландов, победа в котором давала право выступать в Лиге Европы.

Отмечается, что есть недовольны постановлением о прекращении сезона лидеры Эрстедивизии, Камбуур и Де Граафсхап, которые имели большое преимущество над преследователями занимали первые две строчки во втором дивизионе. Это давало им право выйти в Эредивизи. Таким образом, все оказалось зря.

Напомним, что в Нидерландах запретили все спортивные мероприятия до 1 сентября.

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Теги: АЗ, Утрехт, Камбуур, Де Граафсхап, чемпионат Нидерландов, Эредивизия, футбол
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