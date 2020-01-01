Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Чемпионат Нидерландов досрочно завершили

Комментариев: 0
Аякс не будет признан чемпионом страны, несмотря на лидерство в турнирной таблице.
Эредивизи
Эредивизи
Getty Images

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил досрочно завершить текущий сезон Эредивизии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что чемпион страны не будет определен, а команды, которые находятся в зоне вылета, сохранят прописку в элитном дивизионе.

Местные футбольные власти были вынуждены пойти на такой шаг из-за указа правительства о запрете проведения спортивных турниров в стране до 1 сентября.

На момент остановки сезона турнирную таблицу чемпионата Нидерландов возглавлял Аякс (56 очков). Следом шел АЗ, имея в активе столько же пунктов, но уступая по дополнительным показателям.

В зоне вылета находились Ден Хааг (19 пунктов) и Валвейк (15 очков).

Таким образом, в Лиге чемпионов выступят Аякс (с группового раунда) и АЗ (с квалификации), а в Лиге Европы Фейеноорд (с группового раунда), ПСВ и Виллем II (с квалификации). 

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь