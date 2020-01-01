Чемпионат Нидерландов досрочно завершили

Аякс не будет признан чемпионом страны, несмотря на лидерство в турнирной таблице.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил досрочно завершить текущий сезон Эредивизии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что чемпион страны не будет определен, а команды, которые находятся в зоне вылета, сохранят прописку в элитном дивизионе.

Местные футбольные власти были вынуждены пойти на такой шаг из-за указа правительства о запрете проведения спортивных турниров в стране до 1 сентября.

На момент остановки сезона турнирную таблицу чемпионата Нидерландов возглавлял Аякс (56 очков). Следом шел АЗ, имея в активе столько же пунктов, но уступая по дополнительным показателям.

В зоне вылета находились Ден Хааг (19 пунктов) и Валвейк (15 очков).

Таким образом, в Лиге чемпионов выступят Аякс (с группового раунда) и АЗ (с квалификации), а в Лиге Европы Фейеноорд (с группового раунда), ПСВ и Виллем II (с квалификации).